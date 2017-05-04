ФСБ на Кубани пресекла канал поставки оружия и боеприпасов из Украины

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Гражданин Украины задержан в Краснодаре при сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатки. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в группе общественных связей управления ФСБ по Краснодарскому краю в четверг.

"Пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путем с территории Украины с целью их последующего сбыта", - сказал представитель ФСБ.

Количество изъятого оружия и средств поражения не раскрывается.

В отношении задержанного принимается решение о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда).