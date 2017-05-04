Путин заявил о неприемлемости политических убийств

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Насилию и убийствам, имевшим место в российской истории, не может быть оправдания, под какими бы политическими лозунгами они не происходили, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он выступил на церемонии открытия в Кремле памятного креста на месте гибели в 1905 году московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

"Это преступление стало одним из предвестников драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которым столкнулась затем Россия. Они обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой, угрозой утраты самой российской государственности", - сказал президент РФ.

Как отметил Путин, "насилию, убийствам, какими бы политическими лозунгами они не прикрывались, не может быть никакого оправдания".

Президент подчеркнул, что "гибель великого князя потрясла тогда общество, ее восприняли как трагедию представители всех без исключения сословий".

Крест в память о великом князе Сергее Александровиче был поставлен у Никольской башни в 1908 году на народные пожертвования. В 1918 году памятник, созданный по эскизу Виктора Васнецова, был снесен во время субботника при личном участии Владимира Ленина и Якова Свердлова. 1 мая со дня сноса креста исполнилось 99 лет.

Закладной камень в основание креста был заложен и освящен в Кремле 1 ноября 2016 года.

Поручение рассмотреть вопрос о воссоздании на историческом месте креста в память о трагической гибели великого князя Сергея Александровича было дано Путиным в августе 2016 года после осмотра парка, разбитого на месте демонтированного 14 корпуса Кремля.

Работы по восстановлению креста велись "Российским военно-историческим обществом" и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".