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Путин поручил разработать механизм расселения аварийного жилья

Президент отдал указания правительству начать реализацию этого механизма с 2019 года

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать механизмы расселения аварийного жилья и начать его реализацию с 1 января 2019 года.

"Поручаю правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года", - заявил Путин в четверг на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Путин отметил, что проект закона по этому вопросу в правительстве проработан и готов к тому, чтобы быть принятым. При этом президент попросил детально разобраться со случаями, когда "люди по формальным, зачастую надуманным причинам не были включены в программу переселения".

На переходный период президент предложил продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства.

Путин также предложил финансово поощрять регионы за своевременное завершение программы по расселению аварийного жилья.

По данным Минстроя, к постоянно действующим механизмам расселения аварийного жилья относятся предоставление новых квартир, ориентация на привлечение внебюджетных инвестиций, а также включение программ по расселению в комплексное развитие территорий.

Федеральная программа расселения аварийного жилья работает с 2008 года. Всего по ней планируется расселить более 11 млн кв.м жилья, признанного аварийным до 2012 года. Завершение программы намечено на сентябрь этого года. За время работы программы по всей стране было переселено более 860 тыс. человек из 13 млн кв.м. аварийных зданий.

Полностью завершили программу 14 регионов: Калининградская, Московская, Рязанская, Магаданская, Ростовская, Тамбовская, Тюменская области, Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Москва и Петербург.

В 49 регионах программа реализована более, чем на 70%. Менее, чем на 70% программа выполнена в 20 субъектах РФ. К отстающим, в частности, относятся Республика Тыва и Забайкальский край.

Теги: Владимир Путин
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