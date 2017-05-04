Создатели центра ясновидения получили 15 лет колонии за мошенничество

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российско-украинская группа экстрасенсов, которые выманили у москвичей более 9 млн рублей, осуждена на длительные сроки, сообщили в Генпрокуратуре РФ в четверг.

"Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 14 участников преступного сообщества, состоявшего из граждан РФ и Украины возрастной категории от 28 до 45 лет", - говорится в сообщении.

Участники группы, которая называла себя "Центр парапсихологии и ясновидения Москвы", с 2013 год по 2014 год "под видом ясновидящих и экстрасенсов мошенническим путем завладевали денежными средствами доверчивых граждан, убеждая их в решении всех проблем после проведения дистанционных сеансов".

Всего от действия "ясновидящих" пострадали 28 человек, которым причинен ущерб на общую сумму более 9,2 млн рублей.

Суд приговорил организаторов группы к 15 годам лишения свободы каждого, с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима. Остальные члены преступного сообщества арестованы на срок от 7 до 9 лет с отбыванием в исправительных колониях общего режима.