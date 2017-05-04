Главные новости
В РоссииТри человека погибли при крушении вертолета в БашкирииВ миреОрганизаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциямиВ РоссииПетр Павленский получил политическое убежище во Франции
В России

Создатели центра ясновидения получили 15 лет колонии за мошенничество

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российско-украинская группа экстрасенсов, которые выманили у москвичей более 9 млн рублей, осуждена на длительные сроки, сообщили в Генпрокуратуре РФ в четверг.

"Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 14 участников преступного сообщества, состоявшего из граждан РФ и Украины возрастной категории от 28 до 45 лет", - говорится в сообщении.

Участники группы, которая называла себя "Центр парапсихологии и ясновидения Москвы", с 2013 год по 2014 год "под видом ясновидящих и экстрасенсов мошенническим путем завладевали денежными средствами доверчивых граждан, убеждая их в решении всех проблем после проведения дистанционных сеансов".

Всего от действия "ясновидящих" пострадали 28 человек, которым причинен ущерб на общую сумму более 9,2 млн рублей.

Суд приговорил организаторов группы к 15 годам лишения свободы каждого, с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима. Остальные члены преступного сообщества арестованы на срок от 7 до 9 лет с отбыванием в исправительных колониях общего режима.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Три человека погибли при крушении вертолета в БашкирииТри человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
По данным транспортной прокуратуры, вертолет разбился в труднодоступной местностиПодробнее
Петр Павленский получил политическое убежище во ФранцииПетр Павленский получил политическое убежище во Франции
Информацию об этом подтвердил сам художникПодробнее
Три четверти россиян признались в гордости своим гражданствомТри четверти россиян признались в гордости своим гражданством
Список позиций, внушающих респондентам чувство гордости за Россию, возглавляют природные ресурсы и прошлоеПодробнее
В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%&#8205;
"Путинское большинство" интересуется внешней политикой больше, чем федеральной и социально-экономической повесткойПодробнее
Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения
В силе останется запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынкаПодробнее
Глава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерамГлава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерам
Как напомнил Максим Топилин, решение о том, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, уже давно принятоПодробнее
Российским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппаратРоссийским ученым поручили создать гиперзвуковой летательный аппарат
Он должен будет развивать скорость в 12 раз выше скорости звукаПодробнее
Приговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу
Кировский облсуд оставил приговор от 8 февраля 2017 года в силе, что лишает оппозиционера права баллотироваться на пост президента, хотя сам он с этим не согласенПодробнее
Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%Популярность телевидения как источника информации в РФ снизилась до 52%
При этом 70% респондентов доверяют данным центрального телевиденияПодробнее
Сервисы такси "Сатурн", "Везет" и "Лидер" объединятся в крупнейшего агрегатораСервисы такси "Сатурн", "Везет" и "Лидер" объединятся в крупнейшего агрегатора
Новая компания будет работать под брендом Fasten, будут объединены программные комплексы такси-агрегаторов и штатыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
День "Звездных войн" в московском метро6 фото
04 мая
День "Звездных войн" в московском метро
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииТри человека погибли при крушении вертолета в БашкирииВ миреОрганизаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциямиВ РоссииПетр Павленский получил политическое убежище во ФранцииЭкономикаДоллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублей
Brent опустилась ниже $49 за баррель
Арест бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлен до 8 августа
Названы не попавшие в окончательную заявку сборной РФ на ЧМ хоккеисты
Популярность "Игры престолов" сделала исландскую крону лидером роста среди валют
Ущерб от киберпреступлений в Германии в 2016 году превысил 50 млн евро
Создатели центра ясновидения получили 15 лет колонии за мошенничество
Выступление российских фигуристов в прошедшем сезоне признано удовлетворительным
В ЕАЭС собрались снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 500 евро
Австрия собралась усилить контроль на границах вопреки правилам Шенгенской зоны
Миллер пообещал начать морскую укладку "Турецкого потока" в ближайшие дни
Защитники русских школ Эстонии подали жалобу в ЕСПЧ
Сирийская армия отбила у ИГ ряд позиций в Пальмире
РФ признала приговор суда Армении рядовому Пермякову
Барак Обама выступил в поддержку Эммануэля Макрона
Три человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
В Москве 5 мая пройдет митинг за расширение программы сноса хрущевок
Google выплатит 306 млн евро по налоговому делу в Италии
В Калининграде заявили о готовности продать 100% акций ФК "Балтика" за 1 рубль
Власти Подмосковья задумались о сносе хрущевок после 2020 года
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи