Террористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - У террористов в Сирии нашли снайперское оружие с российской электроникой, сообщил в четверг вечером сайт газеты "Коммерсант ".

"Военные специалисты в Сирии, исследуя оружие уничтоженных террористов, установили, что снайперы запрещенных в РФ группировок "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях", - сообщил "Коммерсант".

По данным газеты, от пули снайперов террористов в Сирии погибли, как минимум, четверо российских военнослужащих.

Издание отмечает, что разобрав оружие боевиков, специалисты обнаружили в приборах ночного видения российскую электронику. "Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи, произведенные на российских предприятиях", - сказал источник "Коммерсанта".

"По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества в виде прицелов не возбуждалось. По факту находок в Сирии уголовное дело пока не возбуждено - в рамках доследственной проверки проводятся оперативные мероприятия. По одной из версий, электронно-оптические преобразователи могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые приборы ночного видения или комплектующие для них из России поставляются официально", - сообщил "Коммерсант".