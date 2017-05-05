Истребители Су-35С отработали сложный пилотаж в Арктической зоне

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Новейшие истребители Су-35С истребительного авиационного авиаполка Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, выполнили летные тактические задания в Арктической зоне, сообщили в Округе.

Отмечается, что ранее истребители совершили перелет на один из аэродромов округа на Крайнем Севере.

"В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты Су-35С выполнили элементы сложного пилотажа и полета по заданному маршруту", - говорится в сообщении.

Помимо этого, также было выполнено пилотирование боевого самолета на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах.

Отмечается, что полеты истребительной авиации округа носили плановый характер и проведены в соответствии с международными правовыми нормами.