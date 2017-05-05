Российские стратегические бомбардировщики пролетели в районе Аляски

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Полет российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана рядом с Аляской не нарушил международных правил, сообщили в пятницу в министерстве обороны РФ.

"4 мая стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов", - сказали в департаменте информации военного ведомства.

Российские военные заявили, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

"Летчики Дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов", - заявили в Минобороны РФ.

Накануне американский телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона сообщил, что два Ту-95, впервые в сопровождении двух истребителей Су-35, в четверг утром по местному времени вошли в зону опознавания ПВО США в районе Аляски. Сообщалось, что для их сопровождения американские военные направили истребители F-22 "стелс".

Кроме того, как сообщил Пентагон, в зоне ПВО США был замечен российский самолет-разведчик А-50.

В конце апреля российские стратегические ракетоносцы совершали полеты близ Аляски на протяжении четырех дней подряд.

Участившиеся полеты российских стратегических ракетоносцев недалеко от Аляски могут быть ответом на рост военной активности США у границ РФ, сказал ранее "Интерфаксу" военный эксперт, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Это может быть ответ на комплексное военно-стратегическое давление со стороны США. Это могут быть наши плановые учебно-боевые полеты. Мы периодически демонстрируем свои возможности и проводим стратегическое сдерживание", - сообщил Ивашов, в прошлом - начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

По его словам, США направляют к российским границам корабли, расширяют систему противоракетной обороны, проводят маневры, в том числе, в европейских государствах.

Ту-95МС - российский стратегический ракетоносец. Предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Экипаж Ту-95МС - семь человек. Максимальная масса боевой нагрузки - 20 тонн. У самолета есть оборонительное вооружение - двуствольная пушка и ударное: крылатые ракеты и морские мины.

Су-35С - сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двумя двигателями "117С" с управляемым вектором тяги, бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" с использованием в первую очередь высокоточных систем поражения. Самолет оснащен двумя подвесными топливными баками и системой дозаправки топливом в воздухе.