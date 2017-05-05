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ЦИК не будет значительно увеличивать число участковых избиркомов

Избирательные комиссии на участках не будут дробить из соображений экономии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Источник газеты "Коммерсант" в Центризбиркоме сообщил, что накануне президентских выборов 2018 года не будет заметного увеличения числа участковых избирательных комиссий (УИК).

Ранее вопрос о дроблении избирательных участков поднимался главой ЦИК Эллой Памфиловой. По ее словам, это помогло бы снизить нагрузку на каждую отдельную комиссию и избежать технических ошибок. В начале марта в Госдуму внесен законопроект, позволяющий снизить максимальную численность избирателей на участке до 1,5 тысячи и досрочно изменить его границы.

На данный момент отдельные регионы выступили против инициативы, поскольку не видят в ней необходимости. Кроме того, каждой участковой комиссии положена плата, которая ложится на региональный бюджет. Критики законопроекта указывают на то, что невозможно провести реформу в такой короткий срок.

Один из источников "Коммерсанта" рассказал, что дробление участков рассматривают как способ повысить явку: при меньшем количестве избирателей проще сагитировать каждого из них прийти на выборы.

Теги: ЦИК, Выборы-2018
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