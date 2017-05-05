На НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Перми произошел пожар

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пожарные борются с огнем, вспыхнувшем в ночь на пятницу на территории нефтеперерабатывающего завода в Перми.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании по ул. Промышленная поступило в 03:38 местного времени в пятницу. Возгорание локализовано в 08:00, тушение огня продолжается.

"Пожарные выехали на вызов по третьему номеру. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте находится руководство ГУ МЧС по Пермскому краю", - сказал представитель пресс-службы.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что возгорание произошло на территории завода по нефтепереработке.

В пресс-службе НПЗ "Интерфаксу" уточнили, что 5 мая в 3:27 (по московскому времени) в ходе проведения пусковых операций после остановочного ремонта на вакуумном блоке установки АВТ-4 ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" произошло возгорание, которое было локализовано в 6:01. "Установка АВТ-4 остановлена. Остальные объекты работают в плановом режиме", - сообщили на заводе.

"Безопасности жителей близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. О случившемся было сообщено в соответствующие надзорные органы", - заявили в "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе".