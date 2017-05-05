Доход генпрокурора Чайки за год вырос на полмиллиона рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Юрий Чайка заработал в прошлом году почти 9,3 млн рублей, а его супруга - около 8,3 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт надзорного ведомства, где размещены сведения о доходах за 2016 год руководителей Генпрокуратуры.

Между тем доход Чайки за 2015 год составил около 8,8 млн рублей, а жена заработала за тот же период почти 7,6 млн рублей.

В собственности руководителя Генпрокуратуры по-прежнему числится автомобиль ГАЗ 13 ("Чайка"). В пользовании квартира площадью 203,6 кв.м, а у жены - одна вторая доля квартиры и нежилое помещение площадью 175 кв.м.