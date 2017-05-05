В России

Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных

Сейчас это только право суда, а не обязанность, поэтому на свободу выходит только половина людей с практически смертельными диагнозами, напомнила омбудсмен

Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи в Кремле
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает внести в законодательство изменения, обязывающие суд освобождать из-под стражи тяжелобольных заключенных.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Москалькова отметила, что "сегодня это право суда - освободить тяжелобольного, а не обязанность".

"Я предлагаю изменить закон и право суда освобождать заменить на обязанность суда освобождать, если есть документ, подтверждающий тяжелое заболевание", - сказала Москалькова.

Уполномоченная по правам человека в РФ подготовила доклад, в котором отмечается, что "суд освобождает меньше половины тяжелобольных, и люди умирают в тюрьме, не дождавшись свободы, хотя они являются практически смертельно больными".

Теги: Татьяна Москалькова, Владимир Путин
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