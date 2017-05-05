В Карелии осужденный за сепаратизм экс-депутат оштрафован за незаконный митинг

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Суоярвский районный суд Карелии оштрафовал экс-депутата горсовета Владимира Заваркина за незаконный митинг, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без подачи уведомления в органы местного самоуправления). Назначено наказание в виде административного штрафа 20 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, в январе В.Заваркин организовал несанкционированный митинг.

Сам бывший депутат утверждает, что он провел только одиночный пикет, который не требует согласования с властями.

20 мая 2015 года в Петрозаводске В.Заваркин во время протестного митинга высказал призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Было возбуждено уголовное дело по част 1 статьи 280.1 УК РФ (призывы к нарушению территориальной целостности РФ), санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.

27 ноября 2015 года Петрозаводский городской суд приговорил депутата к 30 тыс. рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу 8 декабря 2015 года. Заваркин был лишен депутатского статуса.

Верховный суд Карелии в мае 2016 года отказался снимать судимость с Заваркина.