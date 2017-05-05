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Националиста Горского выпустят после пересчета срока административного ареста

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд сократил административный арест организатора "Русских маршей" Юрия Горского за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

"Суд засчитал Горскому сутки, которые он провел в ОВД. Теперь его должны освободить", - сказал "Интерфаксу" представитель движения "Новая оппозиция" Роман Ковалёв.

Таким образом, добавил Ковалев, к настоящему моменту Горский находится под административным арестом свыше установленного срока, так как срок наказания ему исчислялся с полуночи 3 мая, а в отделе полиции он находился с вечера задержания, то есть 1 мая.

"Сейчас его отвезут обратно в спецприемник и отпустят уже оттуда", - пояснил Ковалев.

Как сообщалось, 3 мая Хорошевский суд Москвы назначил Горскому наказание в виде трех суток административного ареста, признав его виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Также суд назначил Горскому штраф в размере 1000 рублей по статье 19.3 КоАП (неповиновение сотрудникам полиции).

Горский был задержан сотрудниками полиции 1 мая после согласованного с властями Москвы мероприятия в районе станции метро "Октябрьское поле" и доставлен в ОВД "Щукино". Причиной задержания, по словам сотрудников правоохранительных органов, стало выкрикивание запрещенных лозунгов, отметил он.

"Новая оппозиция" была создана в 2016 году в виде объединения либералов, демократов и националистов. Лидерами движения являются Иван Белецкий и Юрий Горский, а также гражданский активист Марк Гальперин.

Теги: Русский марш, Юрий Горский
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