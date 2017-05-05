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Росздравнадзор не подтвердил жалобы на стекло в белорусских лекарствах

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Росздравнадзор не получал сообщений пациентов об обнаружении в ампулах препаратов белорусского производителя осколков стекла и механических включений, сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что на сайте ведомства размещена информация о недоброкачественных лекарственных препаратах производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" и РУП "Белмедпрепараты". В списке указан препарат "Пентоксифиллин", раствор "Кофеин-бензоат натрия" для подкожного введения и "Гентамицин".

"В автоматизированной информационной подсистеме "Фармаконадзор" Росздравнадзора отсутствуют сообщения о нежелательных реакциях, связанных с обнаружением в ампулах данных препаратов осколков стекла или иных механических включений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росздравнадзора.

В пресс-службе рассказали, что на данный ресурс поступает информация от пациентов и медработниках о побочных действиях, нежелательных реакциях и других обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека.

"Всего за период 2016-2017 годы Росздравнадзором были забракованы две серии двух торговых наименований лекарственных препаратов производства РУП "Белмедпрепараты" и 14 серий семи торговых наименований лекарственных препаратов производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов"", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2016 году по предписанию Росздравнадзора было изъято 1 тыс. 938 серий лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям.

"Структура показателей несоответствия качества лекарственных средств, изъятых из обращения за 2016 год, указывает, что среди всех изъятых недоброкачественных серий только 4% браковались по показателю "механические включения"", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ сообщили об обнаружении в растворах для инъекций битого стекла. Препараты белорусского производства были найдены в больницах Мордовии, Вологодской области и Калининграда.

Ранее сообщалось, что по факту обнаружения в одном из медучреждений Мордовии партии раствора кофеина бензоата натрия с мелким стеклом организована доследственная проверка.

Теги: Росздравнадзор, Белоруссия
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