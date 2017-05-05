Россия введет ГОСТ на нагреваемый табак

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подписало приказ об утверждении национального стандарта на нагреваемый табак.

"До настоящего момента никаких стандартов на данный вид продукции не существовало, и Российская Федерация стала первой страной, где национальный стандарт на нагреваемый табак вступит в силу", - говорится в сообщении Росстандарта.

Стандарт распространятся на нагреваемый табак, предназначенный для потребления с устройством для нагрева, путем вдыхания табачного пара, образующегося без горения.

Новый ГОСТ вступит в силу 1 июля 2017 года.

Первой табачной компанией, которая запустила на российском рынке продукты, основанные на технологии нагревания табака, стала Philip Morris International (устройства для нагревания табака IQOS и табачные стики для него). В конце 2015 года компания вывела этот продукт на российский рынок, открыв первый флагманский магазин IQOS в Москве. В IV квартале 2016 года доля табачных стиков IQOS на российском табачном рынке достигла 0,3% (в I квартале она не превышала 0,1%; данные по Москве и Санкт-Петербургу).

Единый национальный стандарт позволит обеспечить базовые требования к качеству и безопасности продукции, основанной на технологии нагревания табака, а также заложит основу для разработки регулирования инновационной бездымной табачной продукции c потенциально пониженным риском, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе PMI в России.

"Ввиду существенных отличий от традиционных табачных изделий мы считаем, что регулирование инновационных продуктов должно осуществляться с учетом научно подтвержденных данных об их потенциале к снижению вреда для здоровья курильщиков и того влияния, которое новая продукция может оказать на состояние здоровья населения и общество в целом", - отметили в компании.