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Что произошло за день: пятница, 5 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские авиационные власти отменили предупреждение о возможном ограничении чартеров на турецкие курорты, сохранив при этом такую возможность для Антальи.

- В Совете Федерации назвали абсурдным одобренный палатой представителей США законопроект о контроле над российскими портами.

- Путин пообещал обсудить с генпрокурором и главой МВД положение секс-меньшинств в Чечне. В свою очередь, глава республики Рамзан Кадыров заявил, что готов содействовать проверке сообщений о притеснении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

- В Москве решили перевести с 15 мая все авиарейсы между Россией и Белоруссией в международные секторы российских аэропортов. В связи с этим российской стороной будет проводиться погранконтроль граждан третьих стран, следующих данными рейсами. Белорусские власти, в свою очередь, заявили, что не будут осуществлять пограничный контроль на внутренних авиарейсах между двумя странами.

- Сборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккею.

- Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком американке. Женщина обвиняла компанию в том, что заболевание спровоцировало использование ее продукции.

- Курс евро на ММВБ подскочил более чем на 1 рубль.

- Телеканал HBO в преддверие июльской премьеры седьмого сезона "Игры престолов" (Game of Thrones) запустил работу над четырьмя спин-оффами сериала.

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