Ингушский министр попросил завести на журналиста уголовное дело из-за статьи о депортации

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Улан Евлоев обратился в Генеральную прокурору России с просьбой рассмотреть вопрос об уголовной ответственности журналиста Андрея Апалина в связи с публикацией статьи об ингушском народе, разжигающей межнациональную рознь.

"Глава Миннаца республики Улан Евлоев направил письмо генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении Андрея Апалина по факту разжигания межнациональной розни", - процитировали "Интерфаксу" слова Евлоева в его пресс-службе.

По мнению министра, в статье Апалина под названием "Ингуши должны благодарить Сталина за депортацию и ставить ему памятники", опубликованной в газете "Петербургская ", содержатся оскорбления и беспочвенные обвинения в адрес всего ингушского народа. Он отметил, что "отрицание или реабилитация преступлений сталинского режима является не просто фальсификацией исторических фактов, но и представляет собой прямую и явную угрозу стабильному развитию государства и общества".

Наличие федерального закона об уголовном преследовании лиц, отрицающих депортацию народов и оправдывающих сталинский геноцид, в котором была бы четко прописана ответственность граждан за подобные высказывания, в том числе увольнение из образовательных учреждений, лишение научных званий и прочих заслуг, не позволила бы оскорблять и унижать депортированные народы, считает Евлоев.

Как сообщалось, в феврале депутаты ингушского парламента в первом чтении единогласно приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона. Речь идет не только о запрете на установку бюстов и памятников, но и на присвоение его имени населенным пунктам, улицам, публичное оправдание его деятельности, размещения его изображения в общественных местах и в административных помещениях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Сталин осуществлял непосредственное руководство при проведении политических репрессий.

23 февраля 2017 года исполнилось 73 года со дня депортации ингушского и чеченского народов. В этот день 91 тыс. 250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения. Депортации были также подвергнуты ряд других народов Северного Кавказа. В 1957 году репрессированные народы, в том числе ингуши, были реабилитированы. Прокуратура республики дала отрицательное заключение по данному законопроекту. Несмотря на это, депутаты Народного собрания не сняли с повестки дня данный проект республиканского закона, заявив, что со временем надеются принять закон в последующих двух чтениях и готовы отстаивать его в судебном порядке.