Глава СК распорядился проверить условия жизни инвалида-колясочника в Ижевске

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести процессуальную проверку по факту ненадлежащих условий жизни инвалида-колясочника в Ижевске после того, как сюжет о нем показали на одном из федеральных каналов, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

В репортаже отмечалось, что уже на протяжении нескольких лет женщина с инвалидностью не имеет возможности выходить на улицу, так как вместе с матерью проживает на 4-м этаже многоквартирного дома, в котором отсутствуют пандусы. Раньше семья жила на первом этаже, однако по жизненным обстоятельствам им пришлось обменять квартиру. Мать колясочницы полагает, что их обманули при совершении данной сделки.

Следствию поручено выяснить у соседей, почему они препятствуют установке пандусов, а также узнать, какие действия в этой ситуации были предприняты должностными лицами. Им будет дана юридическая оценка вплоть до возбуждения уголовного дела, говорится в сообщении СК.