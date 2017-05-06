В России

Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о внесении в Думу закона о проведении в ряде регионов эксперимента по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой

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"Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте кабинета министров.

В документе также определены льготные категории граждан, которые освобождаются от его выплаты. Расходы, связанные с проведением эксперимента, будут осуществляться за счет региональных бюджетов.

"По итогам эксперимента будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения", - проинформировали в правительстве.

Теги: Дмитрий Медведев, Госдума
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