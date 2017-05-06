В Москве и области задержаны продававшие поддельные документы члены ОПГ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пресечена деятельность ОПГ, которая занималась легализацией нелегалов на территории Московского региона, сообщает в субботу ФСБ.

"ФСБ РФ совместно с МВД России и Росгвардией на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группировки, которые через сеть посредников в различных регионах России за денежное вознаграждение изготавливали и реализовывали нелегальным мигрантам поддельные паспорта граждан стран Средней Азии и другие документы, необходимые для постановки на миграционный учет, получения разрешения на временное пребывание или вида на жительство, а также приобретения российского гражданства", - передает ФСБ.

В результате были задержаны 19 участников ОПГ, в том числе ее руководители. Прекращено функционирование 11 нелегальных лабораторий по изготовлению фиктивных документов. В ходе обысков изъято свыше 500 печатей, голограмм, поддельных паспортов, патентов, электронных носителей информации, медицинских книжек и иных регистрационных документов, говорится в сообщении.