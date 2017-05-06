В Белгороде начались поиски не пропустившей скорую женщины-водителя

Как рассказали в СКР, в неотложке находился онкобольной

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Белгородские следователи устанавливают участников инцидента с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в субботу.

"Начата доследственная проверка по материалам, размещенным в социальной сети "ВКонтакте", в группе "Черный список", о том, что в автомобиль "Рено-Логан", за рулем которого находилась женщина, не уступил проезд автомобилю скорой помощи во дворе жилого многоквартирного дома", - сказал представитель регионального СУ СКР.

Он отметил, что "судя по комментариям, в неотложке в этот момент находился онкологический больной". "Только после того, как врач стал снимать происходящее на камеру телефона, автоледи пропустила скорую", - добавил собеседник агентства.

В настоящее время следственные органы устанавливают всех участников происшествия и выясняют, был ли причинен вред здоровью находившегося в машине скорой помощи пациента.