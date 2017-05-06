В Коми подростки забросали храм яйцами

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Двух подростков заподозрили в "обстреле" яйцами церкви в Сосногорском районе Коми, сообщает в субботу пресс-служба регионального МВД.

Установлено, что 16-летняя девушка и ее 14-летний приятель прогуливались вечером на улице и начали кидать яйца в местный храм, разбив разбили часть оконных стекол.

"Действия юных правонарушителей заметил сторож и позвонил священнослужителю. Тот прибыл на место, задержал подростков и вызвал полицейских. В присутствии родителей несовершеннолетних правоохранители взяли показания у подростков и передали законным представителям", - говорится в сообщении.

Сосногорская полиция возбудила в отношении двух несовершеннолетних уголовное дело по статье "вандализм". В отношении подростков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Известно, что школьники на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоят.

Статья 214 УК РФ "Вандализм" предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы, если деяние совершено группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной или социальной ненависти или вражды.