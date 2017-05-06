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В РПЦ поддержали идею об ограничении работы гипермаркетов в выходные

По словам митрополита Илариона, люди тратят слишком времени на шопинг и не уделяют времени друг другу

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают разумным предложение запретить магазинам крупных торговых сетей работать в воскресенье.

"Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье - это время, когда они в храм идут", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Он предположил, что одна из причин, по которым разрушается так много семей в России, заключается в том, что "у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом, и как раз воскресенье очень часто используется для шопинга".

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"Кроме того, здесь встает вопрос о людях, которые работают в этих организациях, ведь они лишаются возможности в воскресенье пойти в храм, побыть со своей семьей. И этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов. Идея вернуть людям воскресенье правильная", - полагает иерарх.

Он привел в пример западные страны, где ограничение работы магазинов по воскресеньям, по его мнению, "оказывает благотворное действие на людей". "Просто люди свой график перестраивают: закупать продукты ездят по субботам, а воскресенье оставляют для церкви и семьи", - добавил митрополит.

Ранее стало известно, что рабочая группа комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике готовит законопроект, который предлагает, в частности, запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также работать в воскресенье.

В Федеральной антимонопольной службе в связи с этим заявили, что рыночное регулирование приоритетнее административных мер, а вопрос об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров в настоящее время не актуален.

В Минпромторге к этой идее также отнеслись очень настороженно. "Нужно не вводить запреты и ограничения для крупных торговых сетей, а всячески развивать малые форматы торговли - ярмарки, рынки, нестационарную и мобильную торговлю", - отметил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов также присоединился к критике идеи ограничить время работы гипермаркетов, выдвинутой сенаторами. "В отношении ограничения работы гипермаркетов: нужно думать не как ограничить, а как давать возможности. Поэтому я за то, чтобы давать возможности и поддерживать, а не ограничивать никого", - заявил он журналистам.

Теги: РПЦ, ФАС, Минпромторг
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