Что произошло за день: суббота, 6 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах. Плату за пользование курортной инфраструктурой планируется взимать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

- На проспекте Академика Сахарова в Москве прошла санкционированная акция оппозиции "За Россию против произвола и репрессий", которая была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Мероприятие завершилось без происшествий, однако позднее на Болотной площади были задержаны семь человек за нарушение общественного порядка.

- В Русской православной церкви поддержали идею запретить магазинам крупных торговых сетей работать в воскресенье.

- В центре Москвы начался снос усадьбы Неклюдовой. В Мосгорнаследии заявили, что здание не является объектом культурного наследия, однако в "Архнадзоре" назвали снос градостроительным варварством.

- Во Франции опубликованы данные последних опросов перед вторым туром президентских выборов, которые сулят уверенную победу Эмманюэлю Макрону.

- Более 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы.

- Во Франции вступил в силу закон, запрещающий использование для модных показов и рекламных съемок чрезмерно худых моделей.