В Омске покончил с собой подозреваемый в убийстве сожительницы

В ведомстве опровергли слухи о мужчине, якобы устроившем стрельбу по людям из дробовика

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины в Омске и самоубийства подозреваемого в этом преступлении, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области. По данным следствия, 3 мая тело 53-летней женщины было обнаружено в доме на Бульваре Архитекторов в Омске.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В преступлении был заподозрен сожитель погибшей, который с места преступления скрылся. 6 мая было установлено, что мужчина находится в квартире многоэтажного дома, расположенного по улице Лукашевича в Омске.

"Во время задержания подозреваемого, в квартире, где он находился, прозвучал выстрел. После того, как сотрудниками правоохранительных органов дверь была открыта, в квартире было обнаружено тело подозреваемого. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством", - говорится в сообщении СК.

В ведомстве подчеркнули, что размещённая ранее в СМИ информация о вооруженном дробовиком мужчине, стреляющем по людям, действительности не соответствует.