Главные новости
МоскваВоенные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуацийВ миреВо Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборовВ миреВ Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте Макрона
В России

В Сочи автобус протаранил пальму

В результате 10 человек получили травмы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Четыре бригады скорой помощи работают в Олимпийском парке Сочи на месте автомобильной аварии с участием рейсового автобуса, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в медицинских кругах города.

По его данным, автобус маршрута №125 врезался в пальму.

"Пострадали 10 взрослых, тяжелых нет, доставлены в больницу. На месте ЧП работают четыре бригады скорой помощи", - рассказал собеседник агентства.

Причины аварии устанавливаются.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю агентству уточнили, что в медучреждения доставлены трое пострадавших. "В пассажирском рейсовом автобусе находилось 10 человек, трое из них с незначительными травмами доставлены в медучреждения Сочи", - подчеркнул представитель полиции.

По его словам, ДТП произошло в Олимпийском парке Сочи: "Водитель допустил выезд с дороги с последующим наездом на препятствие".

Теги: Сочи
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборахПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Плату за пользование курортной инфраструктурой планируется взимать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краяхПодробнее
Кадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в ЧечнеКадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в Чечне
Однако, по мнению главы республики, в чеченском обществе нет такого явления, как гомосексуальностьПодробнее
Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденныхМоскалькова предложила обязать суды освобождать тяжело больных осужденных
Сейчас это только право суда, а не обязанность, поэтому на свободу выходит только половина людей с практически смертельными диагнозами, напомнила омбудсменПодробнее
В Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФ
Ранее конгресс США одобрил документ, предусматривающий подобные меры в рамках контроля над выполнением санкций против КНДРПодробнее
Источник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в ТурциюИсточник сообщил о скором отзыве предупреждения о возможной приостановке чартеров в Турцию
Возможно, сделанное в конце апреля предупреждение будет отозвано уже в пятницуПодробнее
Российские стратегические ракетоносцы пролетели в районе АляскиРоссийские стратегические ракетоносцы пролетели в районе Аляски
Ранее американская сторона сообщала о полетах российского самолета-разведчикаПодробнее
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ наградыМинобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Осталось вручить более 50 тысяч наград по итогам Великой Отечественной войныПодробнее
Террористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникойТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой
Боевики пользуются оружием с прицелами ночного видения, сделанными в РоссииПодробнее
Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204
Надзорное ведомство усмотрело в действиях "Почты России" признаки злоупотребления полномочиямиПодробнее
Три человека погибли при крушении вертолета в БашкирииТри человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
По данным транспортной прокуратуры, вертолет разбился в труднодоступной местностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 мая6 фото
05 мая
Фотохроника 5 мая
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВоенные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуацийВ миреВо Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборовВ миреВ Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте МакронаВ миреПосещавших Крым журналистов из РФ отказались пускать на "Евровидение"
В Минобороны назвали успешной репетицию авиации к параду в Москве
Активистки FEMEN развернули плакат у участка в ожидании Марин Ле Пен
Боевики ИГ атаковали военную базу США на севере Ирака
В Сочи автобус протаранил пальму
В Красноярском крае загорелся поселок
Украинские пограничники не пропустили ехавших на Евровидение журналисток из РФ
Военные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуаций
Генеральная репетиция Парада Победы началась в Москве
В Венесуэле состоялась женская акция протеста против репрессий и насилия
Во Франции стартовало голосование на втором туре президентских выборов
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи