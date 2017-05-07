В Сочи автобус протаранил пальму

В результате 10 человек получили травмы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Четыре бригады скорой помощи работают в Олимпийском парке Сочи на месте автомобильной аварии с участием рейсового автобуса, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в медицинских кругах города.

По его данным, автобус маршрута №125 врезался в пальму.

"Пострадали 10 взрослых, тяжелых нет, доставлены в больницу. На месте ЧП работают четыре бригады скорой помощи", - рассказал собеседник агентства.

Причины аварии устанавливаются.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю агентству уточнили, что в медучреждения доставлены трое пострадавших. "В пассажирском рейсовом автобусе находилось 10 человек, трое из них с незначительными травмами доставлены в медучреждения Сочи", - подчеркнул представитель полиции.

По его словам, ДТП произошло в Олимпийском парке Сочи: "Водитель допустил выезд с дороги с последующим наездом на препятствие".