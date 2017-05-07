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В красноярском поселке потушили сильный пожар

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пожар, во время которого сгорело восемь строений, потушен в поселке Муратово Большемуртинского района Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.

"С пожаром боролись 14 единиц техники и 50 человек, были задействованы расчеты из районного центра, а также из Красноярска", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Распространению огня по деревянным строениям плотной застройки способствовал сильный ветер, который сохраняется практически на всей территории Красноярского края.

В район выехало руководство Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, чтобы совместно с сельской администрацией разобраться в причинах столь крупного пожара в условиях особого противопожарного режима и оценить достаточность профилактических мер.

В свою очередь, пресс-служба регионального главного управления МВД сообщает, что полицейские окажут помощь в получении паспортов пострадавшим при пожаре в населенном пункте Муратово. "В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, осуществляется охрана общественного порядка", - отметили в пресс-службе.

Совместно с сотрудниками МЧС полицейские проводят мероприятия по установлению причин возгорания.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции в оперативном режиме осуществят прием заявлений о восстановлении утраченных документов жильцами сгоревших домов.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Муратово горит восемь строений. Для временного размещения пострадавших подготовлен дом культуры поселка Большая Мурта, что в 45 км от населенного пункта Муратово.

Кроме этого поселка, локализован сильный пожар в населенном пункте Абан Абанского района Красноярского края, где горят четыре дома и надворные постройки.

К тушению пожара привлекается 30 человек и две единицы техники.

Теги: Красноярский край, Муратово
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