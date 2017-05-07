Северный флот покажет самую большую в мире копию Знамени Победы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Историческая реконструкция боя времен Великой Отечественной войны в Заполярье пройдет в гарнизоне Сафоново (Мурманская область) 8 мая, накануне Дня Победы, сообщает в четверг пресс-служба Северного флота (СФ).

"После реконструкции состоится акция "Знамя Победы". В ходе нее военнослужащие Северного флота развернут самую большую из ныне существующих копий Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом весной 1945 года, размером 42 на 25 метров. Произойдет это на месте гидроаэродрома морской авиации СФ, который действовал в годы Великой Отечественной войны", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Также в этот день будет работать выставка советского и немецкого обмундирования, вооружения, военной техники времен Великой Отечественной войны.

"Зрители увидят элементы полевых лагерей Красной Армии и Вермахта, - сообщили на СФ. - Также для посещения будет открыт музей Военно-воздушных сил Северного флота с ангаром летательных аппаратов, в разное время стоявших на вооружении морской авиации Военно-морского флота".