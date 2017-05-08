Четырехлетний мальчик пропал в Липецкой области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Обстоятельства исчезновения малолетнего ребенка устанавливают следователи в Липецкой области, сообщает в понедельник следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, 4-летний ребенок пропал днем в минувшее воскресенье в селе Солдатское Тербунского района, когда его родственники занимались хозяйственными делами. Мальчик играл в песке напротив дома со старшим братом. В какой-то момент он выпустил ребенка из поля зрения, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

На месте происшествия работают следователи регионального СКР, проводится комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий. Водолазы обследуют дно пруда, находящегося в 30 метрах от дома, где жил мальчик. В поисках задействованы волонтеры.