Петербуржцы пришли возложить цветы к Пискаревскому мемориалу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Торжественная траурная церемония возложения цветов и венков к мемориалу на Пискаревском кладбище проходит в Петербурге в понедельник, в канун дня Победы.

Как передал корреспондент "Интерфакса", церемония началась с минуты молчания, после чего был исполнен гимн России. К мемориалу Матери-Родины был возложен венок от президента РФ.

Цветы возложили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, члены правительства города и Ленинградской области, председатель и депутаты Законодательного собрания.

Также к мемориалу были возложены венки и цветы от ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, командования Западного военного округа и Военно-морского флота РФ, Конституционного суда, Совета Федерации.

Аллеи Пискаревского кладбища заполнены петербуржцами, которые пришли почтить память воинов, защищавших Ленинград в годы войны, и жителей города, погибших в блокаду.

Пискаревское мемориальное кладбище - самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тыс. жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тыс. воинов-защитников Ленинграда. Кладбище было основано в 1939 году и было названо по располагавшейся неподалеку деревне Пискаревка.