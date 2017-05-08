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Проезд по региональной трассе в Тюменской области закрыт из-за паводка

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Движение по региональной дороге ограничено в связи с подъемом воды в реке Ишим Тюменской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в понедельник.

По данным ведомства, с 8 мая с 22:00 по местному времени (20:00 мск) до 22:00 (по местному времени) 10 мая закрывается проезд по региональной автомобильной дороге "Ишим-Маслянское-Сладково" на участке от города Ишима до села Плешково.

Решение принято в связи критическим подъемом воды в реке Ишим и подтоплением дороги, говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что движение между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов будет осуществляться через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную автодорогу "Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск".

На сайте регионального ГУ МЧС отмечается, что за минувшие сутки уровень реки Ишим поднялся на 17 сантиметров и на 8:00 по местному времени (6:00 мск) понедельника составил 961 сантиметр.

Всего из зоны подтопления эвакуировано 305 человек, в том числе 67 детей

Теги: Тюменская область
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