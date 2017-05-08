Самолет Уфа-Москва вернулся в пункт отправления из-за неисправности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Уфа-Москва, вернулся в пункт отправления из-за технической неисправности, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт "Уфа".

"В 15:43 в аэропорту Уфа из-за технической неисправности, выявившейся после взлета, совершил посадку рейс авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Уфа-Москва", - говорится в сообщении.

На борту находилось 72 взрослых пассажира и девять детей. О пострадавших не сообщается.

Планируется, что все пассажиры будут отправлены в Москву рейсами авиакомпании "Аэрофлот" в 19:15 и 22:55 по местному времени.

В настоящее время аэропорт Уфы работает в штатном режиме, обслуживание рейсов других авиакомпаний не прерывалось, отмечается в сообщении.

Аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час.