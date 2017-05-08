Более 40 боеприпасов времен войны обнаружены в Тульской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Главного управления МЧС России по Тульской области провели спецоперацию по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По словам собеседника агентства, 42 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, среди которых находились артиллерийские снаряды, мины и ручные гранаты, были обнаружены поисковыми отрядами возле населенных пунктов в Арсеньевском и Белевском районах.

В настоящее время боеприпасы обезврежены.

Ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками шли на территории Тульской области в октябре-декабре 1941 года.