В России

В Минобороны отчитались о ходе испытаний новейшего истребителя МиГ-35

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военные довольны новейшим истребителем МиГ-35, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Испытания идут планово. Хорошая машина",- сказал Борисов "Интерфаксу" во вторник.

Замминистра обороны РФ не стал отвечать на вопросы о том, когда истребитель будет принят на вооружение и когда будет заключен контракт на его серийное производство.

МиГ-35 - самый совершенный в семействе истребителей "МиГ". Этот самолет относится к поколению 4++ и рассматривается как переходное звено к истребителю пятого поколения. Самолёт оснащён радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения.

В состав вооружения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, которые ранее не предлагались на экспорт. В их числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противоракетной обороны). Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".

Теги: Минобороны, МиГ-35
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