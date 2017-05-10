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Тела троих мужчин обнаружены в сгоревшем автомобиле в Томской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы Следственного комитета России по Томской области проводят проверку по факту обнаружения трех тел в сгоревшем автомобиле в Парабельском районе, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

По предварительным данным, в ночь на 9 мая в автомобиле произошло возгорание. В результате этого погибли трое мужчин, их личности установлены. Автомобиль был обнаружен на трассе в районе села Новосельцево Парабельского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Теги: Томская область
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