Тела троих мужчин обнаружены в сгоревшем автомобиле в Томской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы Следственного комитета России по Томской области проводят проверку по факту обнаружения трех тел в сгоревшем автомобиле в Парабельском районе, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

По предварительным данным, в ночь на 9 мая в автомобиле произошло возгорание. В результате этого погибли трое мужчин, их личности установлены. Автомобиль был обнаружен на трассе в районе села Новосельцево Парабельского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).