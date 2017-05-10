Число эвакуированных из-за паводка в тюменском Ишиме превысило 400 человек

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Около 80 жилых домов оказались в зоне подтопления в городе Ишиме Тюменской области, сообщает в среду Главное управление МЧС по региону.

По данным ведомства, в настоящее время из зоны подтопления эвакуированы 420 человек, в том числе 107 детей. 101 из эвакуированных находится в пункте временного размещения, остальные -у родственников.

"С людьми, отказавшимся выезжать с подтопленных территорий, поддерживается постоянная связь, им оказывается всесторонняя помощь", - отмечается в сообщении.

Сотрудники подразделений МЧС продолжают работу по возведению небольших дамб прямо на придворовых и земельных участках.

В свою очередь областное Управление ГИБДД сообщает, что до 12 мая из-за подтопления дороги ограничено движение машин на региональной трассе Ишим - Маслянское - Сладково на участке от Ишима до села Плешково.

"Движение между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов будет осуществляться через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную трассу Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск", - подчеркивается в пресс-релизе.

5 мая в городе из-за разлива реки Ишим был введен режим ЧС. Из зоны подтопления в минувшие дни было эвакуировано 305 человек, в том числе 67 детей. В пункты временного размещения выехали 57 человек, среди них - 15 детей. Из подтопленного санатория "Сосновый", который находится в окрестностях Ишима, пришлось эвакуировать всех детей.

Уровень реки Ишим за последние сутки поднялся на 7 см, достигнув к утру среду отметки в 979 см.