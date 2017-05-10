Путин велел подготовить поправки об обязательной сертификации квартирных счетчиков

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство, направленные на введение обязательной сертификации приборов и средств учета коммунальных ресурсов.

Поручение должно быть выполнено до 1 сентября.

Перечень поручений по итогам встречи главы государства с представителями деловых организаций Новгородской области в апреле текущего года опубликован на сайте Кремля.

Во время этой встречи один из ее участников - производитель квартирных счетчиков - пожаловался президенту на засилье "серой продукции" на отечественном рынке. Путин согласился, что подобного "серого" импорта на отечественном рынке полно, особенно после того, "как мы подписали соответствующие документы в рамках Евразийского союза".

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил на этой встрече, что реальной мерой, которая позволит обеспечить контроль за таким импортом, это введение системы сертификации для приборов учета. Министр пообещал в течение трех месяцев подготовить соответствующие изменения в постановления правительства.