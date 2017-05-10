Пьяный водитель под Туапсе сбил на обочине трех подростков

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полицейские задержали под Туапсе нетрезвого водителя, сбившего трех подростков и скрывшегося с места ДТП, сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю в среду.

По данным ведомства, накануне вечером на территории поселка Кривенковское легковой автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, задел троих пешеходов 13-15 лет, стоявших у края проезжей части. Подростки были госпитализированы.

Водитель, 26-летний житель Туапсе, с места аварии скрылся, однако вскоре был задержан. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время назначена доследственная проверка. Кроме этого, в отношении задержанного открыто административное производство по ст.12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Виновнику грозит двухлетнее лишение права управления транспортными средствами, либо до 15 суток административного ареста.