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Обвиняемый в превышении полномочий экс-мэр Горно-Алтайска начал голодовку

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Бывший мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, находящийся под домашним арестом, начал голодовку с требованием о переносе суда в другой регион, сообщил в среду агентству "Интерфакс" редактор местной газеты "Листок", оппозиционер Сергей Михайлов.

"Сам мэр находится под домашним арестом, ему нельзя общаться с журналистами, но один из его родственников сообщил, что 7 мая он начал голодовку с требованием о переносе места суда. Он отказался от еды и лекарств, которые принимает из-за диабета. Родственники очень переживают, так как у него скачет давление, и эта история может печально закончиться", - сказал Михайлов.

Он отметил, что Облогин требует рассмотрения дела судом другого региона из-за того, что "местные суды могут судить предвзято, а само дело сфабриковано как политический заказ".

По словам Михайлова, Облогин 4 мая заявлял в суде ходатайство о переносе суда, однако судья Марина Соколовская отказалась его удовлетворять. "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Между тем в Горно-Алтайском городском суде агентству сообщили, что 4 мая заседание суда не состоялось.

"Заседание суда не состоялось, так как не была обеспечена явка потерпевшего. Было принято решение об отложении рассмотрения дела - до 15 мая", - сказали в суде.

В апреле следователи в Республике Алтай завершили расследование дела в отношении В.Облогина.

По версии следствия, чиновник похитил принадлежащий городу автомобиль стоимостью 1 млн 520 тыс. рублей с помощью фиктивных документов, согласно которым тот стоит 807 тыс. 800 рублей. Кроме того, Облогин организовал незаконное изъятие средств федерального и регионального бюджетов - более 17 млн рублей, а также предоставил одной из управляющих компаний муниципальные гарантии, причинив ущерб городу в размере более 107 млн рублей.

Следователи полагают, что по инициативе Облогина местные бизнесмены получали субсидии из всех уровней бюджета с условием возврата в местный бюджет не менее 20% от полученных сумм под видом спонсорской и благотворительной помощи.

Кроме того, по данным следствия, мэр знал, что управляющая компания "Центральная", фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся, находится в тяжелом финансовом состоянии. Несмотря на это, он предоставил компании семь муниципальных гарантий на сумму не менее 120,5 млн рублей. Обязанности по муниципальным гарантиям УК не исполнила.

Прокуратура региона утвердила в отношении мэра обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество чиновника - жилой дом, два земельных участка и прочую недвижимость.

В июне 2016 года Горно-Алтайский городской суд принял решение об отстранении Облогина от должности мэра. Также суд вынес решение о помещении его под домашний арест. В августе того же года в отношении мэра было возбуждено второе уголовное дело.

Теги: Горно-Алтайск, Виктор Облогин
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