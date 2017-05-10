Усилен режим безопасности на российских АЭС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень объектов использования атомной энергии, в отношении которых устанавливается зона безопасности с особым правовым режимом, для повышения их уровня антитеррористической защиты.

Соответствующее распоряжение кабинетам министров от 4 мая N862-р опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень вошли: Балаковская АЭС (Саратовская обл.), Белоярская АЭС (Свердловская обл.), Билибинская АЭС (Чукотка), Калининская АЭС (Тверская обл.), Кольская АЭС (Мурманская обл.), Курская АЭС, Ленинградская АЭС, Нововоронежская АЭС (Воронежская обл.), Ростовская АЭС, Смоленская АЭС, а также ядерные установки: "Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации" (Воронежская обл.) и "Дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих АЭС" (Чукотка).

Помимо этого в перечень внесены: ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова" (Ленинградская обл.), ФГУП "Атомфлот" и ПАО "Новосибирский завод химконцентратов (Новосибирск).