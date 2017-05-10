Доходы супруги главы Крыма выросли за год почти в 10 раз

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов заработал в 2016 году порядка 2,6 млн рублей - на 86% больше, чем в 2015 году, свидетельствует декларация о доходах крымского премьера, обнародованная на сайте Совета министров республики.

В пользовании Аксенова находятся дом площадью 577,5 кв.м и земельный участок 607 кв.м.

Пользователем домом и землей является также жена главы Крыма. Кроме того, в пользовании Елены Аксеновой земельный участок в 961 кв. м.

Супруга Аксенова владеет тремя квартирами общей площадью 178,8 кв. м, шестью нежилыми помещениями общей площадью 565 кв.м и автомобилем BMW 750 LI XDRIVE.

Доход жены Сергея Аксенова вырос за год в 9,6 раза - до 32,8 млн рублей (в 2015 году она задекларировала 3,4 млн рублей).