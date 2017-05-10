У радиостанции "Серебряный дождь" сменился гендиректор

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - На "Серебряном дожде" вновь сменился руководитель, новым гендиректором радиостанции стал Александр Дубровин.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе станции Елена Федулова в среду. Однако она отказалась уточнить причину смены руководителя. Также без комментариев остался вопрос о судьбе бывшего гендиректора Павла Богословского, который проработал на этой должности последние семь месяцев.

По словам Федуловой, Дубровин работает на радиостанции "практически с основания компании". Согласно информации на сайте "Серебряного дождя", в последнее время он занимал должность заместителя гендиректора.

22 сентября 2016 года сообщалось, что основатель "Серебряного дождя" Дмитрий Савицкий, руководивший радиостанцией более 20 лет, покинул пост гендиректора, его место занял промо-директор станции Богословский.

Савицкий в настоящий момент является руководителем спецпроектов станции.

"Серебряный дождь" - российская радиостанция FM-диапазона, начавшая вещание 4 июля 1995 года на частоте 100,1МГц.