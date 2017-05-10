Главным редактором "Ведомостей" с 11 мая станет Булавинов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Татьяна Лысова в четверг покидает пост главного редактора газеты "Ведомости", в должность главреда вступит Илья Булавинов.

"С завтрашнего дня я уже не работаю. Главным редактором становится Булавинов", - сообщила она в среду "Интерфаксу".

Решение об уходе с поста главного редактора Т.Лысова приняла еще в прошлом году, объяснив его семейными обстоятельствами. 22 марта сообщалось, что совет директоров "Ведомостей" решил назначить Булавинова главным редактором газеты.

Булавинов с 1993 по 2013 годы работал в издательском доме "Коммерсант", с 2013 по 2014 годы - главным редактором сайта РИА Новости, с мая 2014 года возглавлял дирекцию интернет-вещания Первого канала.