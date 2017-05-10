Что произошло за день: среда, 10 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава российского МИД Сергей Лавров в Вашингтоне провел переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а также президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора с американским лидером затрагивались вопросы, касающиеся Сирии, палестино-израильского урегулирования, также обсуждались ситуация в Афганистане и конфликт на Украине.

- Стало известно о представлении к госнаградам российских офицеров, принимающих участие в сирийской операции, которые в составе группы из 16 человек остановили наступление 300 боевиков.

- Суд вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" на сумму 106,6 млрд рублей, поданный в столичный арбитраж 2 мая.

- Максим Орешкин заявил, что Россия не будет обсуждать новые проекты с Европейским банком реконструкции и развития, почти три года назад заморозившим новые проекты в РФ, усомнившись в праве банка считаться институтом развития.

- В течение 10 мая в жилых домах и социальных объектах Москвы вновь будет включено отопление. В столице установилась холодная, дождливая погода. В Гидрометцентре сообщили, что воздух в Москве прогреется до майской нормы к следующей среде.

- "Известия" сообщили об инициативе Института демографии, миграции и регионального развития России ввести налог на малодетность. Дмитрий Песков оказался не в курсе такого предложения, в "Единой России" раскритиковали эту идею.