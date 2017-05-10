Минобрнауки РФ призвало регионы найти возможность для оплаты труда учителей на ЕГЭ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева выразила надежду на то, что регионы продолжат искать деньги для оплаты труда учителей в ходе проведения в школах Единого государственного экзамена.

"Многие регионы по-своему решают эти вопросы и находят возможности дополнительной оплаты. Я думаю, эта работа будет продолжаться везде", - сказала Васильева в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Так она ответила на вопрос ведущей об учителях, которые жалуются на то, что их работа на ЕГЭ не оплачивается, и что им приходится выполнять не свойственные им функции - например, провожать экзаменуемых в туалет.

"Если рассуждать о том, какие функции наши, какие - не наши... В общем-то, ЕГЭ - это экзамен, и если вспомнить совсем недавнее наше прошлое, мы тоже проводили экзамены", - сказала О.Васильева.