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В Приморье обеспокоены появлением рыбной продукции с привкусом спирта

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхознадзра обеспокоены появлением в Приморье рыбной продукции с запахом и привкусом спирта, забраковано несколько партий таких товаров.

"За последнюю неделю лаборатория Россельхознадзора из-за наличия заметных спиртового привкуса и запаха забраковала семь партий готовой продукции. Причем, по словам экспертов, раньше таких случаев практически не было", - сообщила в четверг пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Уточняется, что запрещена продажа партий пресервов из сельди в различных видах заливок, а также печеные головы кеты и рыбный рулет горячего копчения.

Специалисты не называют точную причину появления несвойственных рыбным продуктам запаха и привкуса спирта. "Можно только предполагать, что спирт или спиртосодержащие растворы каким-то образом в процессе производства попадают в пищевую продукцию", - говорится в сообщении.

Теги: Россельхознадзор, Приморье
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