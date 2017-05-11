В Самарской области две студентки погибли под колесами грузового поезда

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Грузовой поезд сбил двух студенток, перебегавших пути у железнодорожной станции в Самарской области, сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов агентству "Интерфакс" в четверг.

Трагедия произошла в 20:25 мск в среду у станции Новоотрадная.

Две девушки 1999 и 2000 года рождения - студентки первого курса медицинского колледжа - хотели успеть на уходящую электричку, стали перебегать пути в неположенном месте и попали под поезд. Полученные ими травмы оказались смертельными, сказал Ворошилов.