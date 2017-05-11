Житель Кемерово ранил из пистолета 14-летнюю девочку

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В отношении жителя Ленинского района города Кемерово, который выстрелил в 14-летнюю девочку, возбудили уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе областного управления СКР.

Предварительно установлено, что накануне днем в общежитии 67-летний мужчина выстрелил в подростков из переделенного под боевое оружие стартового пистолета и попал в 14-летнюю девочку.

"Девочка получила ранение в спину, ее госпитализировали, у нее диагностировано огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением левого легкого. Сейчас она прооперирована, ее жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

После задержания мужчина пояснил, что он разозлился на девочек из-за того, что они стучали в его дверь, и решил их проучить.

В свою очередь пресс-служба главного управления МВД по Кемеровской области сообщает, что в момент задержания мужчина был пьян. "Общежитие было оцеплено, около получаса сотрудники уголовного розыска вели с ним переговоры. В результате стрелок был задержан, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в релизе.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Задержанному назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Он взят под стражу, а оружие отправлено на экспертизу.