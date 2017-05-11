Кандидатуру Антонова на пост посла РФ в США внесли на рассмотрение в Госдуму

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Кандидатура заместителя министра иностранных дел России Анатолия Антонова внесена на рассмотрение Госдумы для назначения в качестве посла РФ в США, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

По словам собеседника агентства, документы по кандидатуре Антонова уже поступили в Госдуму. В то же время официально в думском комитете по международным делам пока отказываются подтвердить поступление этих документов.

Антонов занимает пост замглавы МИД РФ с 2016 года. С 2011 по 2016 год он был заместителем министра обороны РФ. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, который был ему присвоен в 2007 году.

Нынешний посол России в США Сергей Кисляк занимает свой пост с июля 2008 года. Как сообщили газете "Коммерсантъ" близкие к Кремлю источники, российские власти выдвинули его кандидатуру на должность директора новой структуры ООН - Бюро по борьбе с терроризмом.