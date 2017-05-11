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Минюст предложил смягчить меры наказания для заключенных в колониях

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции предложило для раскаивающихся в преступлении и деятельно искупающих вину осужденных применять принудительные работы с последующим досрочным освобождением вместо части срока заключения.

Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о подготовке поправок в статью Уголовного кодекса о принудительных работах (ст. 53.1) и статью о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80).

"Законопроектом предполагается сократить сроки фактически отбытого наказания в виде лишения свободы, после которого возможна замена наказания принудительными работами, по сравнению со сроками, необходимыми для замены иными более мягкими видами наказаний или для применения условно-досрочного освобождения", - говорится в документе. Насколько предлагается сократить сроки заключения, авторы законопроекта пока не сообщают.

В Минюсте отмечают, что целью законопроекта является создание новых альтернативных возможностей ресоциализации осужденных, "предусматривающих для лиц, твердо вставших на путь исправления, возможность замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы с последующим условно-досрочным освобождением".

Действующая редакция УК РФ гласит, что оставшаяся часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания по истечении одной трети срока за преступление небольшой или средней тяжести (до 5 лет заключения), половины срока за тяжкое преступление (до 10 лет) и двух третей срока за особо тяжкое преступление (более 10 лет).

Согласно кодексу, при рассмотрении ходатайства осужденного или представления администрации колонии о замене оставшегося срока более мягким видом наказания суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду, к совершенному деянию и то, что он частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил причиненный вред.

Теги: Россия
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